لمنح الثقة.. آخر تشكيلة لحكومة الكاظمي تصل برلمان العراق

إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن البرلمان العراقي، الخميس، وصول قائمة بأسماء مرشحين لتولي الحقائب الوزارية الشاغرة بحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تمهيدا للتصويت عليها لمنح الثقة.

وقال بيان مقتضب لمجلس النواب (البرلمان)، إن رئيسه "محمد الحلبوسي تسلم أسماء مرشحي الكابينة الوزارية للحقائب الشاغرة"، دون الكشف عن أسمائهم.

وأوضح نائب برلماني للأناضول، تحفظ على ذكر اسمه، أن القائمة تضم 7 مرشحين، وهم فؤاد حسين لوزارة الخارجية، وحاكم سالار للعدل، وإحسان عبد الجبار للنفط.

كما ضمت أيضا، حسن ناظم لوزارة الثقافة، ومحمد كريم للزراعة، وعلاء الجبوري للتجارة، وإيفان فائق للهجرة والمهجرين، وفق المصدر ذاته.

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وحتى الساعة 13:50 ت.غ، لم يعلن البرلمان موعد جلسة التصويت لمنح الثقة للمرشحين من عدمه.

ولا تزال 7 حقائب وزارية شاغرة في حكومة الكاظمي، وهي: النفط، والخارجية، والعدل، والتجارة، والزراعة، والهجرة والمهجرين، والثقافة.

وفي 7 مايو/ أيار الماضي، حصل الكاظمي و15 وزيرا في حكومته على ثقة البرلمان، فيما لم يحظ مرشحون آخرون بالثقة لشغل حقائب العدل، والتجارة، والزراعة، والهجرة والمهجرين والثقافة. ولم يقدم الكاظمي آنذاك أي مرشحين لحقيبتي النفط والخارجية.

ويخلف الكاظمي حكومة سلفه عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.