بتمويل تركي.. الصحة بغزة تتسلّم جهازين لفحص "كورونا"

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، إنها تسلّمت جهازين لفحص فيروس كورونا المستجد، تبرعت بهما تركيا.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة، لوكالة "الخليج 365"، إن وزارته تسلّمت، الجهازين عبر منظمة الصحة العالمية.

وأضاف "نشكر تركيا رئاسة وحكومة وشعبا ومؤسسات، على مساندتها للشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن وزارة الصحة "لديها خطة واضحة للتعامل مع كورونا، تحتاج لدعم بقيمة 59 مليون دولار أمريكي، من أدوية ومستلزمات وأجهزة طبية، ودورات صحية وتوعوية ومجتمعية".

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والثلاثاء، قال ياووز سليم قيران، نائب وزير الخارجية التركي، إن تركيا أرسلت مؤخرا، 15 طنا من المساعدات الطبية إلى فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، في إطار دعم الأخيرة لمواجهة وباء كورونا.

وبيّن أن تركيا تعهّدت بتقديم 5 ملايين دولار، كدفعة إضافية إلى فلسطين.

وفي 5 مايو/ أيار الماضي.، أرسلت تركيا شحنة مساعدات طبية، إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، لدعم جهود مواجهة فيروس "كورونا".

وتتكون المساعدات التي سُلمت لوزارة الصحة في رام الله، نحو 40 ألفا من مجموعات اختبار كورونا، و100 ألف كمامة من طراز "N-95"، و40 ألف بدلة واقية، و100 ألف قفاز، و20 ألف نظارة واقية، و20 ألف ليتر مواد تعقيم، و4 أجهزة فحص "PCR"، ومواد طبية أخرى.

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