شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. وزير الخارجية يعلن تخصيص 150 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، عن تخصيص المملكة مبلغ 150 مليون دولار من الدعم المقدم للجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا إلى تحالف العالمي للقاحات والتحصين.

وقال الوزير، خلال مشاركته في القمة الافتراضية للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، وفقاً لما نشرته الوزارة عبر “تويتر”: إنه سيتم تخصيص 150 مليون دولار من المبلغ الذي أعلنته المملكة والبالغ 500 مليون دولار لدعم الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا.

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وأوضح وزير الخارجية أن المحافظة على صحة الإنسان هي في طليعة اهتمامات حكومة المملكة ومقدمة أولوياتها.

وأكد أن الحفاظ على حياة البشرية، وحماية صحتهم مهمة سامية تستحق المساهمة والتضحية والدعم، لتحقيق مستقبل أفضل يسوده العدل، والاستقرار، والازدهار، للعالم وللأجيال القادمة.

وأعلنت المملكة، في وقت سابق، عن تقديم 500 مليون دولار؛ لدعم الجهود الدولية لمكافحة هذه الجائحة وتعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة.