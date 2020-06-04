شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: نتيجة تحليل «كورونا» تظهر خلال 4 أيام.. وسنقاضي مروجي المعلومات المغلوطة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبد العالي، أن العينات التي يتم أخذها من المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، تُفحص في مختبرات تابعة لوزارة الصحة أو بموجب اعتمادات، ونتيجة العينة تظهر في خلال يومين إلى أربعة أيام.

ونفى “متحدث الصحة” في تغريدة على موقع “تويتر” ما تم تداوله بشأن تأخر ظهور نتائج العينات بالقول: “لا يمكن للمريض أن يبقى 14 يوماً في مستشفى بدون تأكيد حالة إصابته بفيروس كورونا من عدمه”.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من نشر هذه المعلومات المغلوطة.