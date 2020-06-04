«الكبسة» تتسبب في إعفاء رئيس قسم ومعاقبة 8 موظفين بمستشفى حكومي في الطائف

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال عبدالهادي الربيعي المتحدث باسم صحة الطائف: إن مدير الشؤون الصحة بالمحافظة سعيد بن جابر القحطاني، اعتمد توصيات لجنة التحقيق بأحد المستشفيات، والتي أوصت بإعفاء رئيس قسم ومعاقبة 8 آخرين بعد مخالفتهم التعليمات الاحترازية الوقائية والضوابط النظامية داخل مقرات العمل.
ووفقاً لـ”عكاظ، فإن أحد المستشفيات الحكومية بالمحافظة شهدت تناول الموظفين وجبة كبسة العيد مع بعضهم البعض دون الحرص على التباعد الاجتماعي الذي أوصت به وزارة الصحة، للحد من انتشار فيروس كورونا.
كما وثقوا الوليمة المكونة من ذبيحة كبيرة بصحن، ومشروبات مثلجة، بالصور التي نشروها في قروباتهم، رغم أن موقعهم يحملهم مسؤولية الالتزام القصوى ليكونوا مثالاً يحتذى به في ظل ما تقوم به الوزارة وصحة المحافظة بالتعليمات والتحذيرات المتوالية.
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