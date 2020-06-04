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السعودية تسجل 32 حالة وفاة و1975 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

علنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 32 حالة وفاة جديدة بفيروس ، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 611 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان  صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إلى تسجيل  1975 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى  93157حالة.

ولفتت إلى تسجيل 806 حالات شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 68965.

 

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