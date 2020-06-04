انت الان تتابع بنك الائتمان: تنفيذ قرار تأجيل الأقساط اعتبارا من شهر يونيو الجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بنك الائتمان الكويتي

وافق مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي على تنفيذ قرار تأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين الراغبين في التأجيل اعتبار من شهر يونيو الجاري، ولمدة 6 أشهر لمن لم يتم تأجيل اقساطهم في شهر مايو .

وأوضح البنك في بيان صحافي أصدره اليوم أن قرار مجلس الإدارة صدر خلال اجتماعه الثاني والعشرين بعد تعذر قيام بعض الجهات التي ينتسب إليها عملاء البنك بتأجيل استقطاع الأقساط في شهر مايو الماضي ، ونظرا لظروف الحظر الكلي الذي شهدته البلاد .

وذكر البنك أنه اتخذ الإجراءات اللازمة فور صدور قرار مجلس الإدارة ـــ بناء على تكليف مجلس الوزراء ـــ القاضي بتأجيل أقساط القروض العقارية والاجتماعية والمحفظة وقروض المرأة مطلع مايو الماضي.

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وأكد البنك حرصه على تنفيذ القرار على الوجه الأكمل بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم في هذه الظروف الاستثنائية.

و ذكر البنك ان المواطنين الذين تم تأجيل الأقساط لهم منذ مايو الماضي سيتم استئناف تحصيل الأقساط الخاصة بهم في نوفمبر 2020.

و بالنسبة لتأجيل الأقساط الذي سيكون في شهر يونيو و لمدة 6 شهور سيتم استئناف تحصيلها في ديسمبر 2020.