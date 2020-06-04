كورونا.. 4 إصابات جديدة في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، عن تشخيص إصابة أربعة أشخاص، بفيروس كورونا.
وقالت الوزارة، في تصريح مقتضب وصل "الخليج 365" نسخة عنه، إن المصابين الأربعة الجدد، من بين المتواجدين في مراكز الحجر الصحي، وعادوا مؤخرا للقطاع من الخارج.
وأوضحت أن عدد المصابين بالفيروس في قطاع غزة، يبلغ حاليا 70 حالة، تعافى منهم 18، فيما يخضع 51 مصابا للعلاج.
ومع الإعلان عن الحالات الجديدة، يرتفع عدد الإصابات المسجلة لدى وزارة الصحة الفلسطينية (غزة والضفة بدون القدس)، إلى 464 حالة، بالإضافة إلى 179 إصابة، غير مؤكدة داخل مدينة القدس، حيث تمنع إسرائيل الوزارة من العمل هناك.
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