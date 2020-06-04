الجيش الليبي يحاصر ترهونة وأغلب مليشيا حفتر غادرتها

وليد عبد الله/ الخليج 365

بدأ الجيش الليبي، الخميس، فرض حصار على مدينة ترهونة، على بعد 90 كم جنوب شرق العاصمة طرابلس، فيما غادرت "أغلب" مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، المدينة نحو الجنوب، بحسب متحدث عسكري حكومي.

وقال المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، مصطفى المجعي، للأناضول: قواتنا أصبحت الآن تحاصر ترهونة، وأغلب مليشيا حفتر غادرت المدينة باتجاه الجنوب، خاصة الكتائب التي يعود أصل أغلب أفرادها للشرق الليبي.

وأفاد بأن ترهونة تشهد اليوم حالة نزوح كبيرة للعائلات، ويُسمع من حين إلى آخر أصوات إطلاق نار داخل المدينة، وحالة من الإرباك.

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وأضاف المجعي أن الجيش الليبي بسط، الخميس، سيطرته على مهبط للطيران العمودي في ضواحي ترهونة، كانت تستخدمه مليشيا حفتر لقصف الأحياء السكنية.

وأعلن الجيش الليبي، في وقت سابق الخميس، أنه استكمل تحرير طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، والتي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وكانت مليشيات حفتر، وبدعم من دول عربية وأوروبية، احتلت مناطق في طرابلس، ضمن هجوم بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.

ومنذ إطلاقها عملية "عاصفة السلام"، في 25 مارس/ آذار الماضي، تمكنت القوات الحكومية من تحرير كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدتين بالجبل الغربي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.