مجلس "أوقاف" القدس يستنكر إبعاد الشيخ صبري عن المسجد الأقصى

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

استنكر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بمدينة القدس، تجديد السلطات الإسرائيلية إبعاد الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، عن المسجد لمدة 4 أشهر إضافية، بعد انتهاء سريان أمر سابق، بمنعه عن دخول المسجد.

وقال مجلس الأوقاف في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365 إنه "يستنكر استهداف سلطات الاحتلال للقامات الدينية والوطنية في بيت المقدس، واتخاذها قراراً بتجديد الإبعاد الباطل وغير القانوني لسماحة الشيخ عكرمة صبري، لـمدة أربعة شهور".

وأضاف "نؤكد موقفنا الثابت الذي يستند إلى حق الـمسلمين وحدهم في المسجد الأقصى المبارك (..) وأنه ليس لأحد الحق في حرمان أي مسلم من الوصول إلى المسجد والصلاة فيه، والقيام بواجبه الديني والشرعي".

وفي وقت سابق، قال الشيخ صبري في تصريح خاص لوكالة الخليج 365 إن قوة من سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اقتحمت منزله (الخميس)، وسلمته أمر إبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 4 أشهر.



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وأضاف الشيخ صبري "هذه طبيعة الاحتلال، بكمّ الأفواه واستهدافهم لي هو استهداف للأقصى، لأنهم طامعون بالمسجد، وهذه أساليب الاحتلال غير القانونية وتتعارض مع حرية العبادة والادعاء بأنها دولة ديمقراطية".



وينتهي اليوم الخميس، سريان أمر سابق، بإبعاد الشيخ صبري عن المسجد الأقصى، لمدة 4 أشهر.

وتتهم الشرطة الإسرائيلية الشيخ صبري بالتحريض، على خلفية مواقفه الهادفة للحفاظ على إسلامية المسجد الأقصى.

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