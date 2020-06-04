"الطيران الإماراتية".. تمديد خفض رواتب موظفيها 3 أشهر إضافية

أحمد حاتم/ الخليج 365



قررت مجموعة الاتحاد للطيران الإماراتية (حكومية)، الخميس، تمديد فترة خصم رواتب الموظفين لثلاث أشهر إضافية نظراً للأوضاع الراهنة، الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.



وقالت الناقلة الوطنية لإمارة أبوظبي، في بيان، إن جائحة "كورونا" فرضت تحديات غير مسبوقة على شركات الطيران حول العالم، مما دفعها إلى تقليص رواتب موظفيها لمدة 6 أشهر.



وأضافت المجموعة، أنها سعت للحفاظ على أعضاء فريقها وموظفيها، وجاء قرار تمديد فترة خصم رواتب الموظفين لثلاث أشهر إضافية، لتصل فترة خفض المرتبات إلى 6 أشهر بسبب الأوضاع الراهنة.



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وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت الاتحاد للطيران خفض رواتب موظفيها لمدة 3 أشهر للتكيف من الظروف الاستثنائية التي فرضتها الأزمة.



وأفادت بأن نسبة تخفيض رواتب مساعدي طيار أول وطاقم الضيافة الجوية، وصلت إلى 25 بالمئة وبنسبة 50 بالمئة للمدراء فما فوق، بما يعكس ظروف السوق الحالية.



وتتكبد شركات الطيران على مستوى العالم خسائر تقدر بـ 314 مليار دولار خلال 2020، إلى جانب 550 مليار دولار ديون تترتب عليها، والتي لن تستطيع التخلص منها خلال السنوات القادمة، حسب توقعات الاتحاد الدولي للنقل الجوي"إياتا".



وأدت أزمة "كورونا" إلى تراجع متوسط عدد الرحلات اليومية حول العالم إلى 81 بالمئة في نهاية الربع الأول من العام الحالي، بسبب توقف الطائرات في المطارات.

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