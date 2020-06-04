الصحة .. تسجيل 1975 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس ، تسجيل 1975 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) , ليصبح الإجمالي 93157 حالة .

وقالت: أنه تم تسجيل 806 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 68965 حالة ولله الحمد.

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل 32 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 611 حالة وفاة .

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