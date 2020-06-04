الديوان الملكي: وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي، اليوم، وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز.

تفصيلاً، فقد صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيوارى جثمانه الثرى -إن شاء الله- يوم غد الجمعة الموافق 13/ 10/ 1441هـ في الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. “إنا لله وإنا إليه راجعون”.