شفاء 1473 حالة من فيروس كورونا في الكويت

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 1473 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد. وذكرت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا بلغت 17223 حالة؛ مشيرة إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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