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فنون أبها تنظم أمسية عن الابداع في العزلة

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تنظم جمعية الثقافة والفنون بأبها مساء السبت أمسية افتراضية عن الإبداع في العزلة تتحدث فيها الروائية و الكاتبة سمر المقرن و تديرها الأدبية نادية الفواز.

وبين مدير الجمعية أحمد السروي أن الأمسية ستتناول مدى تأثير العزلة على الادب والاعلام، وكيفية تعامل المثقف مع العزلة، وطح تساؤلات عن إمكانية تحويل هذه العزلة الى مكمن ابداعي، واهميتها في إعادة اكتشاف الذات.

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