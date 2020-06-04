سلطنة عمان تسجل 778 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت سلطنة عمان، الخميس، تسجيل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن 265 حالة من الإصابات الجديدة تخص عمانيين، و513 لغير العمانيين. ولفتت إلى أن الحالات الجديدة ترفع إجمالي الإصابات في سلطنة عمان إلى 14316 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 67 حالة. وأكدت الوزارة العمانية أن 3451 حالة قد تماثلت للشفاء.

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