مقتل ضابط وجرح آخر في بروكلين

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أفادت الشرطة في نيويورك بمقتل ضابط وجرح آخر في بروكلين، دون إيضاح ما إذا كان الهجوم مرتبطًا بالاحتجاجات الجارية في المدينة.
وقالت الشرطة: إن الضابطيْن أصيبا قرب شارع فلاتبوش وكنيسة في بروكلين، وتم نقلهما إلى مستشفى كينجز كاونتي.
وبحسب “رويترز”، يأتي الحادث على خلفية الاحتجاجات الحاشدة وأعمال الشغب الجارية في نيويورك، والتي اندلعت عقب وفاة جورج فلويد الأمريكي من أصول إفريقية على يد الشرطة.
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