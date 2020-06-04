«الخارجية»: عودة المواطنين من الخارج اختياري وليست إجباري

قال المدير العام لمركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية، أحمد الطويان، إن خدمة عودة المواطنين من الخارج خدمة اختيارية وليست إجبارية، تفتح المجال للمتقدم للعودة إلى المملكة، إذا رغب في ذلك.

وأكد الطويان أن سفارات المملكة بالخارج تبذل جهوداً كبيرة في رعاية المواطنين في البلد الذي هم فيه، وأضاف أنه حتى في الدول التي لا يوجد فيها سفارات يكون بها سفير “غير مقيم” يتولى مهمة إحضار المواطنين من تلك البلد إلى نقطة انطلاق للعودة للمملكة.

وأوضح الطويان أن كل من سجل اسمه في المنصة للعودة للمملكة ، سواء كان مستقراً هناك أو مبتعثاً للدراسة، سيعود إلى المملكة بإذن الله، لافتاً إلى وجود أعداد قليلة من المواطنين في بعض المحطات يتم تجميعهم في نقطة انطلاق واحدة، وقد يكونون في 3 بلدان.