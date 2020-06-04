«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1975 إصابة جديدة و32 حالة وفاة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 1975 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة. وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 806 حالات شفاء من كورونا، ليصل مجموع المتعافين إلى 68965 حالة، فيما تم تسجيل 32 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 611 حالة. إليكم أهم أرقام كورونا في المملكة: – إجمالي الإصابات: 93157 حالة – إجمالي التعافي: 68965 حالة Advertisements – إجمالي الوفيات: 611 حالة – الحالات النشطة: 23581 حالة – الحالات الحرجة: 1381 حالة

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