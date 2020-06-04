شكرا لقرائتكم خبر عن «رويترز»: «أرامكو» تؤجل إعلان أسعار بيع الخام لشهر يوليو انتظاراً لنتائج «أوبك+» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت مصادر مطلعة، اليوم الخميس إنه من المقرر أن ترجئ شركة أرامكو السعودية إعلانها عن أسعار البيع الرسمية للخام لشهر يوليو حتى يوم الأحد المقبل على الأقل انتظارا لنتائج اجتماع منتجي أوبك+.

ووفقاً لـ”رويترز”، أوضحت المصادر أنه ما زالت أوبك+ تبحث موعد عقد اجتماعها الوزاري افتراضيا لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستمدد تخفيضات حالية لإنتاج النفط.

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وأشارت المصادر إلى أنه ما زال من الممكن عقد اجتماع هذا الأسبوع فقط إذا تعهدت الدول غير الملتزمة بالتخفيضات بتحسين امتثالها للتخفيضات القائمة.

وعادة ما تنشر أرامكو السعودية أسعار البيع الرسمية بحلول الخامس من كل شهر، مما يؤثر على أكثر من 12 مليون برميل يوميا من النفط متجهة إلى آسيا.