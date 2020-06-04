شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تعلن استئناف الرحلات إلى 29 مدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة طيران الإمارات أنها ستقدم اعتبارًا من 15 يونيو خدمات الركاب إلى 16 مدينة أخرى. وفق العربية.

وقالت الشركة إن الرحلات إلى المدن التالية ستكون متاحة للحجز على موقعها أو عبر وكلاء السفر ، وهي البحرين ، مانشستر ، زيورخ ، فيينا، أمستردام، كوبنهاغن، دبلن، نيويورك جي إف كي، سيول، كوالالمبور ، سنغافورة، جاكرتا، تايبيه، هونغ كونغ، بيرث وبريسبان.

وذكرت أنها إضافة إلى ذلك ستقدم، اعتبارًا من 8 يونيو، رحلات من كراتشي ولاهور وإسلام آباد للمسافرين من باكستان الذين يرغبون في التواصل مع وجهات طيران الإمارات الأخرى.

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ومع هذا الإعلان الأخير، ستقدم طيران الإمارات رحلات للركاب والمقررة من دبي إلى 29 مدينة ، بما في ذلك الرحلات الحالية إلى لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن ومانيلا من 11 يونيو.

ومن جهة أخرى أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، اليوم الخميس، عبر تويتر عن إعادة فتح المطارات أمام حركة الترانزيت بعد أن كانت قد توقفت في مارس.

ولم تذكر الحكومة موعدا محددا لاستئناف رحلات الترانزيت.وكانت قد قررت حكومة الإمارات، رفع نسبة عمل الموظفين في الجهات الحكومية بنسبة 50% اعتبارا من يوم الأحد المقبل، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.