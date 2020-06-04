شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى: وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الديوان الملكى السعوى وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيوارى جثمانه الثرى يوم غد الجمعة الموافق 13 / 10 / 1441هـ فى الرياض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
يذكرأن، أصدر الديوان الملكي السعودى بياناً نعى فيه وفاة والدة الأمير فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، التي انتقلت إلى رحمة الله وورى جثمانها الثرى الشهر الماضى في الرياض.
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