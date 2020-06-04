شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الخميس، اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 87 مستوطنا اقتحموا المسجد لأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية من شرطة الاحتلال الاسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات.

كما اقتحم عشرات المستوطنين اليوم "مقام يوسف" شرق مدينة نابلس، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدف أداء طقوس تلمودية، واندلعت مواجهات خلال الاقتحام بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ولم يبلغ عن إصابات. وكان الشيخ عكرمة صبرى، رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى، قوات الاحتلال الإسرائيلي لقمعهم لوقفة تضامنية معه في حي الصوانة بالطور بمدينة القدس المحتلة، وقال خطيب الأقصى لوسائل اعلام فلسطينية: "نحن مع الأقصى وسندافع عن الأقصى لأنه جزء من عقيدتنا"، معتبرا هجوم الاحتلال الإسرائيلي على الوقفات السلمية هو أسلوب وحشي غير قانوني وغير إنساني ويؤكد خوفهم من الكلمة.

وأكد الشيخ عكرمة صبرى، خطيب المسجد الأقصى، أن تفريق تجمع مقدسين أثناء وقوفهم في مكان واحد أسلوب لم يكن حضاري ولكن هذا الأسلوب قد أوصل الصوت إلى العالم وكان أقوى من لو بقى الناس في تجمعهم، مضيفا: "نرفض ما تقوم به قوات الاحتلال من بطش واعتقال واستدعاءات".