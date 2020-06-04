شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن استبعاد أى مقيم غير ملتزم بارتداء الكمامة فى الأماكن العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الأمن العام السعودى، اليوم الخميس، بيانا بشأن تقيد الرعايا الأجانب بالتدابير الوقائية وتعليمات وزارة الصحة السعودية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشر الأمن العام السعودى البيان على صفحته الرسمية فى "تويتر" أكد فيه عزم الحكومة على "إبعاد أى مقيم لا يلتزم بتعليمات ​وزارة الصحة​، التى تقتضى ارتداء الكمامة فى جميع الأماكن، وبالتباعد الاجتماعي، تخوفا من تفشى ​فيروس كورونا​ المستجد المسبب لمرض "​كوفيد 19​".





وأوضح الأمن العام أن "أى مقيم يرفض قياس درجة حرارته عند دخول مقرات ​القطاع العام​ والخاص، يبعد فورا عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة بحقه"، منوّهًا بأن "العقوبة هى غرامة مالية قدرها ألف ريال".

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ووجه وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، نصائح للمواطنين لتخفيف انتقال وانتشار وباء كورونا المستجد فى الممكلة.

وقال الربيعة فى تغريدة عبر حسابه بتويتر، "لو التزم كل شخص بلبس الكمامة الطبية أو القماشية عند خروجه من المنزل فسوف نخفف من انتقال العدوى بشكل كبير جدا".

وشدد الوزير السعودي، "أرجو الالتزام بلبس الكمامة. وعندما تجد شخصا غير ملتزم فذكّره بالالتزام".