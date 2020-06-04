حزب "العدالة والبناء" الليبي يشيد بتحرير طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365
أشاد "العدالة والبناء"، أكبر حزب إسلامي في ليبيا، باكتمال تحرير العاصمة طرابلس، الخميس، معتبرا أن "المنتصر هو الوطن بأكمله، والهزيمة فقط للمشروع العسكري الاستبدادي".
وأضاف رئيس الحزب محمد صوان، في بيان: "نبارك تحرير العاصمة، ونشيد بتضحيات الأبطال، ومستمرون في دعم حكومة الوفاق، وعليها الارتقاء بأدائها، بما يتناسب مع ما تحقق، وما تتطلبه المرحلة القادمة".
وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الليبي تحرير طرابلس (غرب) بالكامل، من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، والدخول إلى الحدود الإدارية لمدينة ترهونة، على بعد 90 جنوب شرق العاصمة.
وكانت مليشيا حفتر، وبدعم من دول عربية وأوروبية، احتلت مناطق في طرابلس، ضمن هجوم بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين.
ومنذ إطلاقها عملية "عاصفة السلام"، في 25 مارس/ آذار الماضي، تمكنت القوات الحكومية من تحرير كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدتين بالجبل الغربي، وجميع معسكرات طرابلس ومطارها القديم، وكل محاور القتال بها، لتتركز المعركة خارج حدودها الإدارية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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