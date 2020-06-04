وزير يمني يدعو إريتريا لوقف الاعتداء على صيادي زير يمني يدعو إريتريا بلاده

محمد السامعي/ الخليج 365

دعت الحكومة اليمنية، الخميس، دولة إريتريا إلى وقف الاعتداءات وعمليات الاختطاف المتكررة لصيادين محليين.

جاء ذلك في منشور لوزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين، عبر فيسبوك، غداة اتهام إريتريا باختطاف 4 صيادين من مياهها الإقليمية في البحر الأحمر.

وانتقد كفاين "اعتداءات متكررة من الجانب الإريتري على الصيادين اليمنيين في المياه اليمنية واختطاف العشرات منهم، ومصادرة قواربهم. آخرها قبل يومين".

وقال الوزير اليمني: "هذه الممارسات غير مقبولة وينبغي أن تتوقف".

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كما دعا السلطات الإريترية إلى إطلاق سراح الصيادين اليمنيين، الذين تم اختطافهم من المياه الإقليمية اليمنية، وتسليم القوارب والمعدات التي تم الاستيلاء عليها.

وفي وقت سابق الخميس، قال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي باليمن، عقيد وضاح الدبيش، إن بلاده أسرت 8 جنود إريتريين أثناء دخولهم المياه الإقليمية، قبالة جزيرة حنيش، قرب مضيق باب المندب الرابط بين البحر الأحمر وخليج عدن.

وحتى الساعة 10:30 ت.غ، لم تعقب السلطات الإريترية على اتهامات الوزير اليمني، فيما لم تصدر إفادات رسمية بشأن أسر جنودها في اليمن.

والأربعاء، أعلن اليمن دخول قوات خفر السواحل الإريترية إلى المياه الإقليمية اليمنية قبالة سواحل الخوخة والمخا، على بعد 18 ميل بحري، واختطاف أربعة صيادين يمنيين واقتيادهم إلى إريتريا.

وسبق أن تنازعت اليمن وإرتيريا على جزر أرخبيل "حنيش"، الواقعة بين سواحل البلدين، قرب مضيق باب المندب الرابط بين البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تفصل محكمة تحكيم دولية لصالح اليمن، عام 1998.

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