شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «تطبيق توكلنا» بشأن تعديل مقر السكن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه تطبيق “توكلنا”، اليوم الخميس، رسالة مهمة بشأن إمكانية تعديل مقر السكن، حيث سيكون ذلك متاحاً مرة واحدة فقط لجميع المستخدمين.

وأشار التطبيق في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إلى أنه في حال القيام بالتعديل يجب أن يكون المستخدم في موقع السكن الصحيح قبل القيام بالتغيير.

وأوضح التطبيق خطوات تعديل السكن أثناء فترة منع التجول المتمثلة في الدخول على قائمة “حسابي”، ثم قائمة معلومات العنوان وأفراد الأسرة، ثم تحديث موقع السكن.