شكرا لقرائتكم خبر عن غياب التباعد الاجتماعي.. عمالة وافدة تخالف الإجراءات الاحترازية بأحياء جدة العشوائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

غابت بعض الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا، داخل بعض أحياء جدة العشوائية بين العمالة الوافدة، الأمر الذي يثير قلق ومخاوف سكان الأحياء، من عودة تفشي الفيروس بصورة أكبر.

ووفقاً لـ”الوطن”، تم رصد تجمعات عمالية غير ملتزمة بضرورة التباعد الجسدي، ولبس الكمامات القماشية، في كل من حي: (البوادي – الحرازات) ، كما تم رصد تجمعات وافتراش بسطات على جنبات الطرق، وغياب تباعد جسدي في حي غليل جنوب جدة.

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وقال مرضي الزهراني، أحد سكان حي الحرازات، إن التجمعات العمالية وغياب التباعد الجسدي يثير قلق سكان الحي ، لا سيما أن هذه العمالة جوالة، وتمتهن عدة مهن، منها السباكة والكهرباء والبناء وغيره، وينتقلون من منزل إلى آخر.

وأوضح الزهراني أن نقطة تجمعهم تكمن في «مثلث العمال»، كما أطلق عليه، وهو مكان تنتظر فيه العمالة المتجولة أي فرص للعمل، إذ يذهبون إلى المنازل لأعمال الصيانة المنزلية، والتجول من منزل إلى آخر، وهو ما يشكل خطرا على أنفسهم وعلى أسرهم في المنزل.

من جانبه، قال عبدالعزيز العتيبي، من سكان حي البوادي الشعبي، إنه مع عودة الحياة الطبيعة، وبعد تعطل عن العمل دام أكثر من شهرين، ظهرت تجمعات عمالية وغاب التباعد الجسدي بينهم، وعدم تقيد بعضهم بلبس الكمامات داخل الحي وعلى الطرقات، مما أثار ارتباك أهالي الحي من تفشي فيروس كورونا بينهم، بسبب عدم مبالاة العمالة السائبة، غير المبالية بضرورة التباعد الجسدي، وترك مسافة كافية بينها.