وبحسب مراسل "سبوتنيك"، تم السماح بالتنقل بين المحافظات دون تراخيص، إلى جانب فتح المقاهي والمطاعم والفنادق وقاعات الأفراح والمساجد ودور العبادة، واستئناف بعض الأنشطة الثقافية في إطار المرحة الثالثة والأخيرة من الحجر الصحي الموجه الذي أقرته السلطات منذ مايو/أيار المنقضي.
© Sputnik . Mariam Gdira
تونس تعود إلى الحياة الطبيعية عقب أزمة كورونا
وأعلنت الحكومة التونسية أن المرحلتين الأولى والثانية من الحجر الصحي الموجه حققتا نتائج إيجابية، وهو ما أثبتته الأرقام الصادرة من وزارة الصحة التي أكدت خلو البلاد من حالات الإصابة المحلية منذ أكثر من أسبوع، باستثناء حالات إصابة وافدة يتم إخضاعها للحجر الصحي الإجباري.
© Sputnik . Mariam Gdira
تونس تعود إلى الحياة الطبيعية عقب أزمة كورونا
وعاد النشاط الاقتصادي في تونس بنسبة 100% في الوظيفة العمومية وفي الصناعة وعدة أنشطة أخرى.
وفيما يخص قاعات الأفراح تقرر إعادة الفتح مع طاقة استيعاب 50% للقاعات المغلقة و100% للقاعات المفتوحة.
© Sputnik . Mariam Gdira
تونس تعود إلى الحياة الطبيعية عقب أزمة كورونا
وتستعد تونس لإعادة فتح حدودها الجوية والبرية والبحرية يوم 27 يونيو الجاري كأول بلد عربي يتخذ هذه الخطوة.
© Sputnik . Mariam Gdira
تونس تعود إلى الحياة الطبيعية عقب أزمة كورونا
يذكر أن المرحلة الثالثة من الحجر الصحي الموجه تنتهي يوم 14 يونيو الجاري، على أن يتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان تونس خالية من فيروس كورونا في حال لم يتطور الوضع الوبائي نحو الأسوأ من جديد.
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