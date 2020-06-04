هل تتضمن "صفقة القرن" وقف الاستيطان؟

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أمس الأربعاء، عن المسؤول الأمريكي أن "صفقة القرن" لا تتطلب تجميد البناء في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهي رسالة طمأنة من الإدارة الأمريكية للمستوطنين.

© AP Photo / Majdi Mohammed

وأوضح المسؤول الأمريكي أن الأمر ينطبق كذلك على 15 بؤرة استيطانية ستظل في قلب المناطق الفلسطينية التي لن يشملها الضم، والتي سمتها "صفقة القرن" باسم "الجيوب الإسرائيلية"، منوها إلى ضرورة الإطلاع الكامل على الخطة الأمريكية للسلام في المنطقة، كونها تتضمن نقاطا مهمة وحساسة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن تجميد البناء الاستيطاني الوحيد الذي تتطلبه صفقة القرن، هو في مناطق محددة وهي المناطق المفترض تسليمها للفلسطينيين مستقبلا، في حال استيفائهم شروط الخطة نفسها، إلا أنه حتى هذا اليوم، لا توجد مستوطنات في هذه المنطقة.

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وأفادت الصحيفة نقلا عن المصدر الأمريكي بأنه لا يوجد أي تجميد للاستيطان في تلك الجيوب الإسرائيلية، وبمجرد موافقة لجنة ترسيم الخرائط الأمريكية الإسرائيلية على الخطوط الرئيسة في الصفقة، سيكون البناء فيها ممكنا، حتى خلال السنوات الأربع المقبلة، على اعتبار أن هذه الإجراءات المفترض أن تستمر لأربع سنوات كاملة.

وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت.

ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة أكثر من 600 ألف إسرائيلي، ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية.

وبموجب الاتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، رئيس حزب "أزرق أبيض"، الجنرال بيني غانتس، على الحكومة أن تعرض اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز، مبادراتها لترجمة "صفقة القرن" التي يرفضها الفلسطينيون جملة وتفصيلا.