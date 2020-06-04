شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة السورية تتسلم الدفعة الثانية من المساعدات الطبية الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت وزارة الصحة السورية اليوم الخميس، دفعة ثانية من المساعدات الطبية مقدمة من الصين تشمل ألبسة طبية واقية للاستعمال مرة واحدة وكمامات ونظارات واقية ووسائل ومواد تعقيم وأجهزة قياس حرارة إضافة إلى وسائل حماية للكوادر الطبية المكلفة بالتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأشارت وزارة الصحة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية - إلى أن ذلك يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، حيث تسلمت الدفعة الأولى من المساعدات من الصين في الـ 15 من أبريل الماضي وتضمنت أطقم اختبارات لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا، كما تم سابقا تبادل للخبرات الطبية عبر الإنترنت بين الأطباء في كلا البلدين بما يتعلق بمواجهة الفيروس المستجد.

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