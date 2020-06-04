الإمارات ترسل مساعدات طبية لكوبا لمواجهة فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت الإمارات اليوم الخميس، طائرة مساعدات تحتوى على 8 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كوبا، لدعمها فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيستفيد منها 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس. وقال بدر عبدالله سعيد المطروشي سفير الإمارات لدى جمهورية كوبا - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - إن بلاده وكوبا تربطهما علاقات قوية في السنوات الأخيرة، حيث تأتي هذه المساعدات في إطار التعاون بين البلدين في التغلب على أزمة /كوفيد-19/ لتأكيد تضامنها مع كوبا من خلال دعمها للعاملين في الخطوط الأمامية الذين يعملون بكل تفان فى مكافحة الفيروس". جدير بالذكر أن مساعدات دولة الإمارات لكوبا خلال السنوات الخمس الماضية بلغت أكثر من 47 مليون درهم.

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