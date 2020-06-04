شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 1473 حالة مصابة بكورونا فى الكويت.. وارتفاع الإجمالى لـ 17223 متعافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الخميس شفاء ألف و473 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 17 ألفا و223 حالة.

وقال وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال1473 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين. Advertisements وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأربعاء، شفاء 1469 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 15 ألفا و750 حالة.

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح الخالد، كشف عن الموعد المتوقع لاستئناف تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار الكويت الدولي، وقال إن السفر تم وضعه في المراحل الأخيرة لخطة عودة الحياة الطبيعية ، وفق القبس.

وأوضح الخالد أن هذا بهدف التقليل من المخالطة ونقل فيروس كورونا، إذ يتم حالياً تتبع بؤر انتشار الفيروس وتقليل المخالطة بغية منع تسجيل المزيد من الإصابات، وسيأتي الوقت المناسب لفتح هذا المجال ويستطيع الجميع ممارسة حريته في السفر. وأكد الخالد أن الوضع الصحي في الكويت مستقر ومطمئن، شريطة الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية، حيث إنها الأساس في معالجة هذا الوضع.