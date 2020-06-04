إسرائيل تمدد إبعاد الشيخ صبري عن "الأقصى" لمدة 4 أشهر

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

مددت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، إبعاد خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، عن المسجد، لمدة 4 أشهر إضافية، بعد انتهاء سريان أمر سابق، بمنعه عن دخول الحرم القدسي.

وقال الشيخ صبري لوكالة الخليج 365 "اقتحمت قوة من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية منزلي (الخميس)، وسلموني أمر إبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 4 أشهر".

وأضاف "هذه طبيعة الاحتلال، بكمّ الأفواه واستهدافهم لي هو استهداف للأقصى، لأنهم طامعون بالمسجد، وهذه أساليب الاحتلال غير القانونية وتتعارض مع حرية العبادة والادعاء بأنها دولة ديمقراطية".

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وتابع الشيخ صبري "نحن سنبقى مع الأقصى، وسندافع عن الأقصى".

وينتهي اليوم الخميس، سريان أمر سابق، بإبعاد الشيخ صبري عن المسجد الأقصى، لمدة 4 أشهر.

وتتهم الشرطة الإسرائيلية الشيخ صبري بالتحريض، على خلفية مواقفه الهادفة للحفاظ على "إسلامية" المسجد الأقصى.

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