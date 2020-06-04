تركيا تعيد فتح حدودها مع العراق وإيران

أنقرة/ الخليج 365
أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، إعادة فتح الحدود مع العراق وإيران أمام حركة النقل الدولية.
وأفادت الوزيرة في تصريح لها على "تويتر" الخميس، أنه تم فتح بوابة "غوربولاك" الحدودية مع إيران وبوابة "خابور" مع العراق لاستعادة حركة النقل الدولية بعد توقفها بسبب تدابير مكافحة فيروس كورونا.
وأضافت أن رفع القيود المفروضة على هذه الدول جاءت بسبب تراجع تأثيرات الفيروس لديها، وانخفاض معدل انتشار الفيروس في العالم.
وأشارت أن إعادة فتح البوابات الحدودية مع إيران والعراق ستنهي أنشطة "التجارة الخارجية غير التلامسية" التي تم تطبيقها في نطاق مكافحة كورونا.
وأعربت بكجان عن تمنياتها بأن يكون القرار مفيدا للمصدرين ولقطاع النقل وللجميع.
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