الجيش الليبي يتقدم داخل "قصر بن غشير" ويصل مشارف ترهونة

طرابلس / الخليج 365"

أعلن الجيش الليبي، الخميس، تقدمه داخل "قصر بن غشير"، آخر منطقة تسيطر عليها المليشيا في العاصمة طرابلس، مؤكدا وصوله إلى الحدود الإدارية لمدينة ترهونة (حنوب شرق).

جاء ذلك في بيان نشرته عملية "بركان الغضب" التابعة للجيش الليبي، غداة إعلانه شن هجوم من 3 محاور على ترهونة؛ آخر مدينة غربي ليبيا تحت سيطرة مليشيا الانقلابي خليفة حفتر.

وقال الجيش الليبي إن "قواتنا تواصل تقدمها داخل قصر بن غشير وسوق الخميس مسيحل، وصولاً إلى بوابة فم ملغة داخل الحدود الإدارية لمدينة ترهونة، جنوب شرق العاصمة".

وأضاف أن "قوة مكافحة الإرهاب بمحور وادي الربيع جنوبي طرابلس سيطرت على مخزن ذخيرة و5 آليات عسكرية و3 مدرعات و7 دبابات و ناقلات جنود و3 مدافع".

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وفي وقت سابق الخميس، أعلنت قوات الحكومة الليبية، اكتمال تحرير منطقتي عين زارة ووادي الربيع جنوبي العاصمة طرابلس (غرب) من مليشيات حفتر.

والأربعاء، تمكن الجيش الليبي، من تحرير مطار طرابلس الدولي جنوبي العاصمة بشكل كامل، بعد عام من سيطرة مليشيات حفتر عليه.

وتقاتل القوات الحكومية حاليا لاستعادة قصر بن غشير، وهي أخر منطقة تحت سيطرة المليشيات في طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

ومنذ إطلاقها عملية "عاصفة السلام"، في 25 مارس/ آذار الماضي، تمكنت القوات الحكومية من تحرير كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدتين بالجبل الغربي، وجميع معسكرات طرابلس ومطارها القديم، ومعظم محاور القتال جنوبي العاصمة. -

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