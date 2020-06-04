شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تقني يوضح كيفية التحكم بـ«الآيباد» عبر «آيفون» لمراقبة استخدام الأطفال للتطبيقات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف الخبير في مجال التقنية عبد العزيز الحمادي، عن ميزة بهاتف “آيفون” تمكن الوالدين من التحكم في “الآيباد” حال استخدام الأطفال للجهاز، وتقييد استخدامهم في فترات معينة ومراقبتهم لاستخدام التطبيقات بشكل سهل ومجاني ودون الحاجة لأي تطبيق إضافي. ونشر “الحمادي” مقطع فيديو على حسابه بموقع “تويتر” أوضح فيه خطوات التحكم بـ”الآيباد” عبر هاتف “الأيفون” بواسطة ميزة “مشاركة العائلة” الموجودة بالهاتف. Advertisements لمعرفة الطريقة كاملة وشرح الخطوات في الفيديو أدناه:

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