شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» يحذر من حسابات وهمية تستغل المستفيدين من برنامج «إعانة البحث عن عمل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، من الحسابات الوهمية في قنوات التواصل الاجتماعي ومن أبرزها “تويتر”، والتي تستغل المستفيدين من برنامجي إعانة البحث عن عمل وصعوبة الحصول على عمل، في الدخول الدوري، وإفشاء البيانات الرسمية الخاصة بالمستفيد لهم.

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وأوضح الصندوق أن التعامل مع الحسابات الوهمية يعد من تقديم بيانات غير صحيحة للصندوق بغرض الحصول على الإعانة، مما يترتب عليه تطبيق النظام على من تثبت عليه هذا المخالفة.

وأشار الصندوق إلى أن الهدف من الدخول الأسبوعي للمستفيد من برنامج إعانة البحث عن عمل، يأتي تعزيزاً للتواصل المباشر مع البرنامج والتي تساعد المستفيد من الاطلاع على جميع المعلومات والإرشادات الخاصة بالبرنامج من جهة، والخدمات المقدمة من دورات تدريبية وتأهيلية ومساعدته في البحث عن فرص مناسبة للعمل في القطاع الخاص من جهة أخرى، ويعد هذا الإجراء الأسبوعي مؤشر لجدية المستفيد في بحثه عن عمل وبالتالي استحقاقه خدمات التوظيف والتأهيل والمخصص المالي.

وأبان الصندوق أن إفشاء المعلومات الشخصية وبيانات السجل المدني، وبيانات الملف الشخصي من قبل المستفيد نفسه لأي طرف ثالث قد يدفع إلى التلاعب باستحقاق المستفيد، أو لاستخدام تلك المعلومات لعمليات غير نظامية، مؤكداً أن استخدام التقنيات الرقمية في البرنامج ساهم بالتسهيل على كافة المتقدمين والمتقدمات.