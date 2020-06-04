شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية «مكنون» تعلن عن دورة لتحفيظ القرآن «عن بُعد» للفتيات.. الموعد ورابط التسجيل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت جمعية “مكنون” لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، عن عقد دورة جديدة لحفظ وتلاوة كتاب الله للفتيات “عن بُعد”. Advertisements وأوضحت الجمعية أن الدورة ستعقد في الفترة من 8 شوال الجاري وحتى 25 من شهر ذي القعدة المقبل، على أيدى معلمات متخصصات. لمزيد من التفاصيل والتسجيل بالدورة (أضــغط هــنا).

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