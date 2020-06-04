حكومة الإمارات على تويتر تعلن إعادة فتح المطارات أمام حركة الترانزيت

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مطار دبي أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس على تويتر عن إعادة فتح المطارات أمام حركة الترانزيت بعد أن كانت قد توقفت في مارس آذار. ولم تذكر الحكومة موعدا محددا لاستئناف رحلات الترانزيت.

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