انت الان تتابع سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 69 سنتا ليبلغ 34.59 دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصفاة نفط

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 69 سنتا ليبلغ 34.59 دولار في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 33.90 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية أنهت عقود خام برنت تسليم أغسطس جلسة التداول أمس مرتفعة 22 سنتا أو 0.6 في المئة لتسجل عند التسوية 39.79 دولار للبرميل في حين صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 48 سنتا أو 1.3 في المئة لتبلغ عند التسوية 37.29 دولار للبرميل.