وبحسب وكالة "واس"، يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة للمساهمة في نشر الوعي الشرعي، وتوعية أفراد المجتمع لكل ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، ولما لخطب الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد إلى بعض القضايا والتذكير بها.
كما تضمن التوجيه الإشارة إلى جهود الدولة وما قامت به من إجراءات استباقية أسهمت في الحد من انتشار الفيروس.
ويأتي التوجيه كتفعيل لدور منابر الجمعة وتعزيز مساهمتها في توعية المجتمع والحرص على حمايته، وبيان الواجب الشرعي على الفرد في حق نفسه وغيره في أخذ الأسباب للوقاية من الوباء الخطير.
كما يؤكد التوجيه على أهمية الدور الوقائي للفرد والمجتمع، وحفظ النفس التي هي من مقاصد الشرع.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا... توجيه سعودي رسمي بشأن خطبة الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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