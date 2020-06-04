وجاء هذا الإعلان من خلال تغريدة على الصفحة الرسمية لحكومة الإمارات على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، وجاء فيها: "الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات تعلن إعادة فتح المطارات أمام حركة الترانزيت وتستعرض مستجدات الحالات المرتبطة بكوفيد19 في الدولة".

وفي السياق نفسه، أعلن رئيس طيران الإمارات أن الشركة ستتخذ في الأشهر القليلة المقبلة قرارا بشأن حجم أسطولها، بمجرد أن يكون هناك قدر أكبر من الوضوح فيما يتعلق بما إذا كان الطلب على السفر سيبدأ بالتعافي العام المقبل.

وكشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن تصدر دولة الإمارات قائمة الدول العربية، والـ10 عالميا من حيث فعالية العلاج لمصابي فيروس "كورونا" وكفاءته، وذلك استنادا إلى تقارير التنافسية العالمية الصادرة والمرتبطة بجائحة "كورونا".

وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربيا، والـ10 عالميا من حيث فعالية العلاج لمصابي فيروس "كورونا" وكفاءته، لتسبق دولاً كبرى مثل آيسلندا، ونيوزيلندا، وكندا، بحسب مجموعة "ديب لونج" التي أكدت أن دولة الإمارات الأكثر كفاءة في إدارة الأزمات مقارنة بباقي الدول العربية، كما تعد واحدة من الدول الرائدة على مستوى العالم في التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.