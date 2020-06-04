صحيفة: "اليونيفيل" في لبنان بين صراع التمديد وتوسيع المهام أمريكيا

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر دبلوماسية لبنانية بأن "سفراء ​الصين​ و​روسيا​ و​فرنسا​ المعتمدين لدى لبنان أيدوا خلال الاجتماع مع ​الرئيس ميشال عون​ موقف لبنان الثابت والمتخَذ منذ سنوات والقائم على التجديد لهذه ​القوات​ بنفس المدة وإبقاء القوات على نفس المهمة التي أُوكلت إليها منذ إنشائها، أي أنها قوات سلام وليست قوات ردع، وهذا ما ضمن لها البقاء طيلة 42 عاماً من دون أي تغيير في المهمة".

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