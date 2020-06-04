"ريتويت الفرس والترك"... أمير سعودي يغرد في ذكرى "الأزمة الخليجية"

وقال الأمير السعودي، في تغريدة عبر صفحته على "تويتر": "يقولون متوهمين أنهم يسيؤون للبحرين أنها (ريتويت) للسعودية أي أنها تعيد تبني مواقف السعودية .. البحرين أرض الكرم والوفاء والطيب والتاريخ والعز والعراقة وإن كانت تعيد تبني مواقف السعودية فالسعودية كذلك تعيد تبني مواقف البحرين.. الله لا يفرقنا ولا يجعلنا نكون ريتويت للفرس والترك".
يشار إلى أن هذا المصطلح برز خلال الأزمة الخليجية بين قطر من جهة، وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى والتي تنهي عامها الثالث، يوم غد الجمعة، 5 يونيو/ حزيران 2020.
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