شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن إعادة فتح المطارات أمام حركة الترانزيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس، على تويتر عن إعادة فتح المطارات أمام حركة الترانزيت بعد أن كانت قد توقفت في مارس.

ولم تذكر الحكومة موعدا محددا لاستئناف رحلات الترانزيت.وكانت قد قررت حكومة الإمارات، رفع نسبة عمل الموظفين في الجهات الحكومية بنسبة 50% اعتبارا من يوم الأحد المقبل، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.