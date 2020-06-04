شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الكويتى :عودة الطيران فى أخر مراحل العودة للحياة الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح الخالد عن الموعد المتوقع لاستئناف تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار الكويت الدولي، وقال إن السفر تم وضعه في المراحل الأخيرة لخطة عودة الحياة الطبيعية ، وفق القبس.
وأوضح الخالد أن هذا بهدف التقليل من المخالطة ونقل فيروس كورونا، إذ يتم حالياً تتبع بؤر انتشار الفيروس وتقليل المخالطة بغية منع تسجيل المزيد من الإصابات، وسيأتي الوقت المناسب لفتح هذا المجال ويستطيع الجميع ممارسة حريته في السفر. وأكد الخالد أن الوضع الصحي في الكويت مستقر ومطمئن، شريطة الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية، حيث إنها الأساس في معالجة هذا الوضع.
ومن جهة أخرى كان رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، قد أكد أن تجارة الإقامات، حملت الدولة أعباء كثيرة، ما أدى إلى زيادة تعقيد الأزمة الصحية فى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأوضح الشيخ صباح خالد - في تصريحات لرؤساء تحرير الصحف الكويتية أمس الأربعاء ـ إنه تم خلال الفترة الماضية، إحالة مسؤولي 24 شركة كويتية إلى النيابة العامة، بتهمة الاتجار بالبشر والاقامات.
وأضاف الشيخ صباح الخالد قائلا،:" لن نصمت عن قضايا تجارة الإقامات والبشر، وغسيل الأموال، ولن نقبل بارتباطها بإسم الكويت، بحجة أن مرتكبيها صاحب مصلحة أو نفوذ، ولن نتستر على أحد في قضية الصندوق السيادي الماليزي، أو أي قضية بها شبهة الاعتداء على المال العام".
وفيما يتعلق بالمكافات المقررة للمشاركين في الصفوف الأمامية في مواجهة (كورونا)، وعما إذا كانت مقتصرة على الكويتيين فقط، أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، أن المكرمة الأميرية لن تقتصر على الكويتيين فقط، بل ستكون لكل من يقف في مواجهة خطر هذا الوباء، مشيرا الى أن كثير من المقيمين، يعملون بكافة القطاعات الحيوية التي تقدم خدمات مباشرة الدولة في تلك الظروف، وهو ما يستحقوا عليه كل الشكر والتقدير، وكذلك الدعم المعنوي والمادي.
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