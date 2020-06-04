وزير الداخلية الليبي: أرواح أطفال ونساء طرابلس أكثر أمانا الآن

طرابلس/ الخليج 365

قال وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، الخميس، إن تحرير مطار طرابلس يبعد مدى الصواريخ والقذائف العشوائية التي حصدت طوال عام أرواح الأطفال والنساء.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها عن باشاغا عملية "بركان الغضب" التابع للحكومة الليبية، غداة اكتمال تحرير مطار طرابلس الدولي الذي كانت تستخدمه مليشيا الانقلابي خليفة حفتر في قصف المدنيين بالعاصمة.

.وقال باشاغا إن "المعتدين على العاصمة طرابلس لم يتركوا جريمة محرمة في التشريعات المحلية والدولية إلا وارتكبوها عن سبق إصرار وترصد".

وأوضح أن "تحرير مطار طرابلس رحلة أخرى نحو إبعاد مدى الصواريخ والقذائف العشوائية التي تساقطت طوال عام على بيوت الآمنين لتحصد أرواح الأطفال والنساء والعجائز".

وأشار باشاغا إلى أن مليشيا حفتر زرعت الألغام في منازل المواطنين وغرف الأطفال والمساجد والمقار الحكومية.

وأضاف أن هذه العناصر تنظيم عصابي إجرامي "لن يهنأ الوطن ما لم يتخلص منهم".

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ووجه وزير الداخلية الليبي التحية للقوات الحكومية قائلا: "أٔبطال ساروا على درب شهداء الوطن ليصلوا اليوم لبداية نهاية التمرد على شرعية الدولة الليبية".

وفي السياق، نشر حساب عملية "بركان الغضب" عبر فيسبوك، صورا لدمى أطفال مفخخة عثر عليها داخل منازل، وهي محزمة بصواريخ وعبوات ناسفة قابلة للتفجير.

وتمكن الجيش الليبي، الأربعاء، من تحرير مطار طرابلس الدولي جنوبي العاصمة بشكل كامل، بعد عام من سيطرة مليشيات حفتر عليه.



وتقاتل القوات الحكومية حاليا لاستعادة قصر بن غشير، وهي آخر منطقة تحت سيطرة المليشيات في طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا.



وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.



ومنذ إطلاقها عملية "عاصفة السلام"، في 25 مارس/ آذار الماضي، تمكنت القوات الحكومية من تحرير كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدتين بالجبل الغربي، وجميع معسكرات طرابلس ومطارها القديم، ومعظم محاور القتال جنوبي العاصمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.