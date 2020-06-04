الجيش الليبي يعلن اكتمال تحرير عين زارة ووادي الربيع

الخليج 365

أعلنت قوات الحكومة الليبية، صباح الخميس، اكتمال تحرير منطقتي عين زارة ووادي الربيع جنوبي العاصمة طرابلس (غرب) من مليشيات الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر.

وقالت عملية "بركان الغضب" الحكومية، على صفحتها بـ"فيسبوك": "قواتنا البطلة تطرد اخر فلول مليشيات حفتر من منطقتي عين زارة ووادي الربيع، وتُعلن تحريرهما بالكامل".

وتمكن الجيش الليبي، الأربعاء، من تحرير مطار طرابلس الدولي جنوبي العاصمة بشكل كامل، بعد عام من سيطرة مليشيات حفتر عليه.

Advertisements

وتقاتل القوات الحكومية حاليا لاستعادة قصر بن غشير، وهي أخر منطقة تحت سيطرة المليشيات في طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

ومنذ إطلاقها عملية "عاصفة السلام"، في 25 مارس/ آذار الماضي، تمكنت القوات الحكومية من تحرير كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدتين بالجبل الغربي، وجميع معسكرات طرابلس ومطارها القديم، ومعظم محاور القتال جنوبي العاصمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.