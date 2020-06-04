كورونا.. 7 وفيات في السودان و 241 إصابة بالبحرين

الخرطوم-المنامة / الخليج 365

سجل السودان، الأربعاء 7 وفيات بفيروس كورونا، فيما رصدت البحرين 241 إصابة بالفيروس، وفق بيانات رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، في بيان، تسجيل 7 وفيات بكورونا، و189 إصابة، وتعافي 86 مريضا.



وأشارت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 5 آلاف و499، منها 314 وفاة، و1.711 حالة تعاف.

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وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة في بيان عبر "تويتر"، تسجيل 241 إصابة جديدة بالفيروس، منها 176 عمالة وافدة.

وارتفع بذلك إجمالي إصابات البحرين بالفيروس، إلى 12 ألفا و815؛ منها 20 وفاة، و7 آلاف و410 متعافين.

وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و530 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 385 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و110، وفق موقع "worldometer.

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